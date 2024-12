Horóscopo do dia (11/12): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos neste quarta, 11 de dezembro (11/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 11 de dezembro (11/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Sol-Lua.

Procure evitar acumular responsabilidades para não comprometer o bem-estar pessoal, conforme sinaliza a tensão lunar com Plutão, Vênus e Marte. Sua percepção dos desafios tende a se elevar, o que lhe ajuda a estabelecer premissas que lhe ajudem no processo de superação.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Sol e Lua tendem a aflorar seu lado amigável e solidário, deixando as pessoas confortáveis em sua companhia. Nesta fase, busque se preservar do ponto de vista íntimo, evitando expor aspectos da sua vida que geram controvérsias.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

É preciso ser solidária com as pessoas do entorno, mas busque definir critérios no compartilhamento das tarefas, pois a tensão lunar com Plutão, Vênus e Marte aponta desafios. Sua disposição para o trabalho pode se elevar frente ao encontro Sol-Lua, o que se reflete na qualidade do seu desempenho.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque não permitir que o estresse ligado aos desafios profissionais prejudique seus relacionamentos. Sua postura tende a ficar sociável frente ao encontro Sol-Lua, o que contribui com uma interação harmoniosa com as pessoas e o mundo à sua volta.