Horóscopo do dia (09/12): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos neste segunda, 9 de dezembro (09/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Procure seguir moderada na sua relação com grupos, visto que Marte retrógrado entra em tensão com Plutão e Vênus. O momento astrológico tende a lhe confrontar com desafios que impactam na qualidade da rotina, o que exige maior capacidade de ajuste.

Uma progressiva abertura emocional tende a favorecer os relacionamentos. No entanto, é fundamental respeitar o espaço alheio, evitando posturas invasivas, já que Marte retrógrado em seu signo tensiona com Plutão e Vênus.

É fundamental moderar suas ações para não se precipitar, já que Marte retrógrado entra em tensão com Plutão e Vênus. Os processos reflexivos tendem a se intensificar, o que lhe confronta com situações desafiadoras que pedem amadurecimento.

Busque evitar ações de risco no trabalho, visto que Marte retrógrado na casa profissional entra em tensão com Plutão e Vênus. O fortalecimento dos autênticos laços de amizade pode ser promovido, assim como as parcerias construídas em sólidos vínculos de confiança.

O céu da semana tende a favorecer os cuidados com o bem-estar, incluindo práticas voltadas ao autoconhecimento. É importante reduzir a exposição social e preservar a intimidade, já que Marte retrógrado na área de amizades entra em tensão com Plutão e Vênus.

Tente evitar reagir de modo impulsivo aos problemas, visto que Marte retrógrado segue em tensão com Plutão e Vênus. O momento tende a dinamizar as relações de trabalho, o que favorece as demandas que pedem ganhar corpo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

O céu da semana dinamiza as ações comunitárias, levando ao fortalecimento do círculo pessoal. Mas é fundamental evitar se afastar da zona de conforto e segurança, já que Marte retrógrado na área espiritual entra em tensão com Plutão e Vênus.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Tente rever estratégias e ser prudente nos gastos, visto que Marte retrógrado no setor íntimo se opõe a Plutão e Vênus. Seu lado articulado no trato com as pessoas, favorecendo a gestão das rotinas, visto a Lua no eixo comunicação-cotidiano e entre as fases crescente e cheia.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure se manter moderada no trato humano, já que Marte retrógrado entra em tensão com Plutão e Vênus. Momento de investimentos com lazeres, o que ajuda com seu bem-estar, mas é preciso ter limite nos gastos.