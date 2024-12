Horóscopo do dia (07/12): previsão do seu signo para hoje, sábado

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este sábado, 7 de dezembro / Crédito: Arte O POVO

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Vênus e Plutão podem elevar a busca por realização profissional, mas é importante manter a discrição e de não se deixar dominar pelo ego. Nesta fase, é fundamental valorizar os vínculos maduros e de confiança.