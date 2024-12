Horóscopo do dia (04/12): previsão do seu signo para hoje, quarta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quarta, 4 de dezembro / Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Lua, Vênus e Plutão tendem a despertar mudanças em seu jeito de encarar o mundo, o que lhe faz valorizar experiências prazerosas, sublimes e enriquecedoras para sua existência. Tente passar a jornada de forma tranquila e refletir sobre as mudanças que espera realizar no futuro próximo.

Confira seu horóscopo personalizado

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) O que incomodaria em outras ocasiões passa a ser visto com certo interesse, já que as diferenças podem promover complementaridade. Lua, Vênus e Plutão tendem a aprofundar o olhar para questões subjetivas que permeiam o convívio com o entorno que integram o círculo íntimo.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) Lua, Vênus e Plutão tendem a sugerir um aflorar do seu lado criativo, favorecendo mudanças na rotina, além de grande capacidade de adaptação frente às dificuldades. O refinamento e a atenção aos detalhes são outros pontos a seu favor, pois tendem a elevar a qualidade das ações.

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) Lua, Vênus e Plutão tendem a sugerir um aflorar do seu lado criativo, favorecendo mudanças na rotina, além de grande capacidade de adaptação frente às dificuldades. O refinamento e a atenção aos detalhes são outros pontos a seu favor, pois tendem a elevar a qualidade das ações.