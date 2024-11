Horóscopo do dia (28/11): previsão do seu signo para hoje, quinta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quinta, 28 de novembro Crédito: Arte O POVO

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Procure não deixar que sua agressividade dite o tom das conversas. Convém resgatar sua capacidade diplomática, como sugere a harmonia entre Lua e Saturno. Seus relacionamentos podem ficar propensas a conflitos por conta de contrastes e ânimos exaltados.