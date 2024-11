Horóscopo do dia (19/11): previsão do seu signo para hoje, terça

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta terça, 19 de novembro Crédito: Arte O POVO

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Tente valorizar o suporte do círculo íntimo, visto a harmonia lunar com Sol, Saturno e Netuno. Os problemas demandam estratégias. Zelar pela imagem pessoal pode se mostrar fundamental frente à tensão Lua-Vênus, que lhe deixa vulnerável a cometer gafes. Cuidado!