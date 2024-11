Horóscopo do dia (15/11): previsão do seu signo para hoje, sexta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta sexta, 15 de novembro Crédito: Arte O POVO

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Incompatibilidades tendem a crescer diante da falta de compreensão e de posturas radicais, sobretudo com a Lua Cheia. A Lua em seu signo encontra Urano, podendo intensificar a carga emotiva e lhe deixar vulnerável a alimentar sentimentos nocivos às relações.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) As frustrações podem ser processadas com carga emotiva em tempos de Lua Cheia, afetando a objetividade, o que se intensifica frente ao encontro desse astro com Urano e à tensão de ambos com o Sol. Busque se cercar de estabilidade na rotina e resgatar seu equilíbrio interior. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Busque encarar as diferenças com maturidade e ficar atenta ao impacto das suas ações no entorno. A coletividade se mostra desafiadora nesta Lua Cheia, o que pedir capacidade diplomática e de ajuste, especialmente frente ao encontro desse astro com Urano e à tensão de ambos com o Sol. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) Lua e Urano se unem no setor do trabalho, confrontando-lhe com mudanças que lhe tiram da zona de conforto, o que pode gerar inquietações a respeito da vida. É preciso cultivar serenidade frente a um cenário de indefinições, sobretudo neste momento de Lua Cheia.