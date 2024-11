Horóscopo do dia (08/11): previsão do seu signo para hoje, sexta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta sexta, 8 de novembro Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) É preciso ter cautela ao exteriorizar desafios pessoais e diplomacia em momentos de conflito, dada a tensão lunar com Sol e Marte. Sua capacidade comunicativa tende a se expandir nesta Lua Crescente, o que ajuda com o trato interpessoal, as trocas intelectuais e o aprendizado.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) Busque moderar os gastos e fazer uma avaliação criteriosa de riscos antes de agir. Seu envolvimento com os aspectos materiais e práticos da vida pode se elevar nesta Lua Crescente, o que ajuda com a produtividade e as oportunidades de investimento, devido sua harmonia com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) Momento oportuno para a autodescoberta e expansão pessoal, inclusive por meio da comunicação, considerando a Lua Crescente e sua harmonia com Júpiter. Busque ser seletiva na extroversão da autoimagem e das suas ambições, de modo a não conflitar com as pessoas do entorno.