BBB 25: Renata Saldanha é a primeira cearense finalista do reality

A CEARENSE Renata Saldanha está na final do BBB 25 / Crédito: Instagram / Renata Saldanha

Após a eliminação de Vitória na noite deste domingo, 20, a cearense Renata Saldanha escapou do Paredão e se tornou a primeira cearense finalista do BBB. 9 naturais do Estado já disputaram o reality (veja lista abaixo). A enquete O POVO já indicava a eliminação de Vitória do programa. A atriz foi eliminada com 54,52% dos votos do público, registrados no Gshow.

BBB 25: Renata iguala recorde de Cézar Por ter sido indicada em cinco paredões seguidos desde o início do “Modo Turbo” no BBB 25, Renata igualou o recorde de Cézar Lima, do BBB 15. Na ocasião, o brother foi emparedado cinco vezes seguidas e, ao final do programa, sagrou-se campeão daquela edição. O recorde de idas ao paredão, no entanto, permanece com Babu Santana, que, no BBB 20, teve maior número indicações, 10 vezes — tornando-se o participante que mais enfrentou a berlinda.

Além da resistência no quesito Paredão, Renata alcançou outra meta, fora da casa: o perfil dela no Instagram chegou a um milhão de seguidores, nesse sábado, 19. Ela se junta aos eliminados Aline e Vinícius como os únicos concorrentes do grupo Pipoca a baterem 1 milhão de seguidores. BBB 25: lideranças políticas divulgam apoio a Renata Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) prestou seu apoio e desejou sorte a Renata: “Estou aqui em uma grande torcida e queria fazer uma corrente de todos os cearenses em prol da Renata, nossa bailarina”.