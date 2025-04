BBB 25: às vésperas da final, Elmano pede apoio para Renata

Renata, do BBB 25, chega ao top 4 e recebe apoio do governador Elmano de Freitas, que convocou os cearenses a torcerem pela participante

Renata Saldanha, cearense que está participando do Big Brother Brasil (BBB 25), está no top 4 e se aproxima da final do reality, que acontece nesta terça-feira, 22. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), prestou seu apoio e desejou sorte à participante.

Prestes a viajar para a China, o governador do Ceará decidiu demonstrar seu apoio à conterrânea, que recentemente bateu o recorde de cinco paredões seguidos e está disputando a última berlinda do reality junto com Vitória Strada e João Pedro.