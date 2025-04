Renata no BBB 25: no 4° paredão seguido, cearense pode sair; veja recordes do reality

Renata pode alcançar o feito de Cézar Lima com 5 paredões seguidos, mas Babu segue isolado como o recordista em indicações no BBB / Crédito: Reprodução/ TV Globo

Caso Renata permaneça na "casa mais vigiada do Brasil" e vá mais uma vez ao paredão — o último da temporada antes da final —, ela igualará o recorde de Cézar Lima no BBB 15. Na ocasião, o brother foi ao emparedado cinco vezes seguidas e, ao final do programa, sagrou-se campeão daquela edição. O recorde de idas ao paredão, no entanto, permanece com Babu Santana, que, no BBB 20, teve maior número indicações: 10 vezes — tornando-se o participante que mais enfrentou a berlinda. No quesito rejeição, o pior índice foi o de Karol Conká, eliminada com 99,17% dos votos.

BBB: quais são os recordes no paredão?

Conhecido como o maior vilão dos participantes em todas as edições do BBB, o paredão é a principal forma de eliminação, onde o público vota em quem deve sair do programa. Ao longo dos anos, a dinâmica passou por diversas modificações, mas a mais comum segue sendo a eliminação daquele que receber a maior porcentagem de votos. BBB: CONFIRA 10 recordes da história do reality show

Além dos recordes de Babu, Cézar e Karol, confira outros feitos históricos relacionados ao paredão ao longo das 25 edições do programa: Paredão com mais votos: Manu Gavassi x Mari González x Felipe Prior — BBB 20

Considerada por muitos a melhor edição da história, o BBB 20 foi marcado por grandes movimentações e participantes icônicos. Assim como Babu enfrentou 10 paredões, a edição apresentada por Tiago Leifert também registrou a berlinda com o maior número de votos da história.