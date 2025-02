BBB: Eva e Renata relembram vida em ONG e Diego chora; conheça Edisca

Diego Hypolito se comove com relato das cearenses sobre infância na Edisca, escola de desenvolvimento social onde as cearenses se conheceram

“Eu nunca esqueço. Eu estava ontem pensando nisso na mesa, eu comendo a feijoada e lembrando que aprendi a pegar no garfo e faca lá dentro. Eles ensinavam a gente a comer com garfo e faca", relembrou Eva, durante conversa na área externa da casa.

“Isso me lembra minha crianças. Cara, que legal. Tomara que minha crianças cresçam assim como vocês cresceram, com esperança de poder sonhar. A gente está muito fraco de sonhar. Ai gente, sou muito chorão, desculpa.”

O relato de Eva e Renata tocou Diego Hypolito, que é fundador do Instituto Hypolito, um projeto que ajuda crianças com o sonho de se tornarem atletas. O ginasta comparou a trajetória das sisters com a de seus próprios alunos e não segurou as lágrimas.

A história da instituição ganhou ainda mais visibilidade com a participação de Eva Pacheco, 31 anos, e Renata Saldanha, 32, no BBB 25. As duas bailarinas se conheceram na escola há 25 anos e destacaram, no reality, o papel da ONG na formação de suas carreiras e na amizade que construíram.

“Foi aqui que comecei a sonhar grande”, disse Eva em uma de suas entrevistas no programa. Filha de uma das idealizadoras do projeto, Gerusa, Eva começou a dançar aos 3 anos de idade. Mais tarde, trabalhou como recepcionista e professora de dança e hoje é fisioterapeuta obstétrica, modelo e influenciadora digital.

Já Renata entrou no projeto aos 8 anos e reforçou que a Edisca foi fundamental para que descobrisse sua paixão pela arte e pela educação.

“A escola vai muito além da dança, é sobre criar oportunidades. O projeto foi uma forma de minha mãe me manter ocupada, mas acabou transformando minha vida. A arte me deu habilidades que eu jamais imaginava, como aprender inglês, maquiar e até fazer teatro. Foi ali que tive minha primeira viagem internacional e percebi que podia ir além das expectativas impostas pela minha realidade.”

Atualmente, Renata divide seu tempo entre as aulas em duas escolas, os ensaios da companhia de dança e participa de shows e gravações como bailarina.

Com o impacto do programa, a expectativa é que a trajetória da Edisca e de outras iniciativas semelhantes ganhem ainda mais reconhecimento, incentivando a valorização da arte, da educação e do apoio social a crianças e adolescentes.

