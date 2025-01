BBB 25: looks combinados das cearenses Eva e Renata viralizam; veja

Eva e Renata compraram roupas combinando para o BBB 25 / Crédito: Reprodução/TV Globo

BBB 25: Eva e Renata compraram roupas combinando Vitória também perguntou se as duas haviam feito as malas e comprado as peças juntas, e elas confirmaram. Vitória então respondeu: "Amei!".

No mesmo dia, a dupla de amigas combinou roupas pretas para o jogo “Sincerão” e venceram a prova. Eva e Renata também levaram a melhor na primeira prova de resistência do programa e garantiram a imunidade. Participantes da Pipoca do BBB 25: VEJA lista com todos os nomes As bailarinas conquistaram o público que acompanha o reality e foram elogiadas pela sincronia. “Acho fofo que Renata e Eva pensaram em roupas combinando”, escreveu um internauta no X (antigo Twitter).

to gostando da eva e renata pic.twitter.com/ZoVqSCSNii — va (@anygsvoices) January 15, 2025 Eva e Renata no BBB 25: tendência "par de vaso"

A aposta da dupla para o BBB 25 faz parte de uma das tendências para 2025 chamada "par de vaso" da plataforma Pinterest.

"Em 2025, vai ter amigos, casais e grupos inteiros usando roupas, acessórios e outros detalhes combinando, numa demonstração pública de carinho e estilo", divulgou a plataforma. Entre os termos em alta na plataforma, ligados à tendência, estão: Unhas combinando para casais



Camisas de time combinando para casais



Roupas combinando para amigos



Pulseiras "metadinha"



Looks combinando para casais casuais Eva e Renata no BBB 25: perfil da dupla Naturais de Fortaleza, a dupla Eva e Renata se conheceram há 25 anos em um projeto social onde iniciaram sua trajetória na dança e na amizade. As duas chegaram a morar na mesma casa durante a pandemia.