BBB 25: marca da cearense Renata viraliza após crítica de Delma

Marca de roupas da cearense Renata viraliza após crítica de Delma no BBB 25 / Crédito: Reprodução/Instagram

Em uma conversa sobre a formação do paredão do BBB 25 nessa segunda-feira, 17, Dona Delma afirmou para Gracyanne que Renata entrou no reality apenas para se promover como influenciadora digital. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A cearense votou em Aline e a sister de 54 anos considerou o comportamento incoerente. “Pra mim, ela veio mostrar a marca dela aqui. O tempo todinho ela só fala da marca dela. As pessoas que vivem de Instagram aqui, muitas vieram para aparecer e levantar mais o nome de sua marca”, opinou Delma.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após a fala, internautas começaram a buscar a loja de roupas que Renata havia mencionado e descobriram que até cupom de desconto eles haviam criado para brincar com a fala de Delma.

BBB 25: loja de Renata lança cupom “OBGDELMA10” O público que torce para Renata foi nas redes sociais compartilhar a marca da bailarina. Alguns mencionaram que sequer sabiam que a cearense possui uma loja e agradeceram a Delma pela fala que possibilitou a descoberta. “Graças a Delma descobri que a Renata e uma amiga realmente lançaram uma marca de roupa em dezembro de 2024”, escreveu um usuário no X enquanto compartilhava o perfil da marca. Com a repercussão, a “Lire Brand” acabou ganhando cerca de 3 mil novos seguidores no Instagram e fez uma postagem compartilhando um cupom de 10% de desconto chamado “OBGDELMA10” para a primeira compra no site.