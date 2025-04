BBB: Maike se desculpa por comportamento inadequado com Renata

Após sua eliminação, Maike reconheceu excesso em sua postura com a bailarina cearense e se desculpou

Após sua eliminação nesta quinta-feira, 10, do Big Brother Brasil 25, Maike Cruz pediu desculpas por ter puxado o cabelo e o pescoço de Renata Saldanha em uma tentativa de flerte.



O representante comercial enfrentou o 15º paredão da temporada, disputando a permanência na casa com Renata e Vinicius. Foi eliminado com 49,12% dos votos do público.