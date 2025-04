Enquete Paredão BBB 25: quem sai hoje (20/04)? Veja votação atualizada

João Pedro, Renata ou Vitória podem deixar a casa do BBB 25 na eliminação deste domingo, 20. Confira votação atualizada da enquete do O POVO

João Pedro, Renata e Vitória estão na berlinda formada nesta sexta-feira, 18. A votação do público na enquete O POVO aponta quem deve sair no programa neste domingo, 20, no Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ).

Após a formação de paredão, a maior parcela do público (44,97%) opina, por meio da enquete O POVO, que quem deve deixar a casa é Vitória. A sister é uma das principais adversárias da cearense Renata.

A eliminação acontece hoje, pois o programa está no "modo turbo", ou seja, a dinâmica do reality acontece de forma mais veloz até o dia da grande final.

Quem sai do BBB 25? Veja votação atualizada da enquete O POVO

Renata é a favorita para permanecer no programa e está com 21,26% dos votos. Até a manhã deste domingo, 20, João Pedro estava com 33,77% dos votos. Já com a maior intenção do público para sair está Vitória, que atingiu 44,97% — a maior porcentagem das votações. Veja:

Vitória - 44,97% João Pedro - 33,77%% Renata - 21,26%



