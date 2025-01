Edisca transforma vidas por meio da educação e da dança em Fortaleza

Além das aulas de dança, a Edisca oferece disciplinas como inglês e redação, além de assistência nutricional e debates sobre temas sociais, proporcionando uma formação completa.

Bailarinas têm trajetória marcada por ONG referência em transformação social

Ana Sophia Santos Pitombeira, 14 anos, educanda da Edisca Crédito: AURÉLIO ALVES

A trajetória da Edisca ganhou destaque com a participação de Eva Pacheco, 31 anos, e Renata Saldanha, 32, no Big Brother Brasil 25 (BBB 25), que teve estreia no último dia 13 de janeiro. As duas bailarinas se conheceram na escola há 25 anos e revelaram, no programa, o papel da instituição na formação de suas carreiras e na amizade que construíram.