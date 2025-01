BBB 25: falas da cearense Renata viralizam e geram memes na web

O alto astral da bailarina tem se destacado em cortes de vídeos nas redes sociais. Confira alguns momentos em que a fortalezense não economiza no sotaque

Com o astral sempre em alta e falas espontâneas que refletem bem a forma de comunicação de fortalezenses, a bailarina Renata Saldanha tem sido destaque de cortes de vídeos nas redes sociais, chegando até a virar meme com uma fala sobre delineado.

Quem mora no Ceará , especialmente em Fortaleza , costuma se impressionar quando escuta o próprio sotaque reproduzido em veículos de mídia. Nas redes sociais, é possível até encontrar a expressão “chá revelação de sotaque”. A participação da cearense Renata no BBB 25 foi um desses eventos de descoberta.

Renata no BBB 25: goela solta?

O sinônimo de garganta pode não ser de uso comum em outras regiões do Brasil. Em conversa com o atleta Diego Hypólito, Renata já perguntou se ele estava com a “goela solta”. Confira: