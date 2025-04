Renata no BBB 25: sete curiosidades que você ainda não sabia da cearense

Renata chegou ao Top 7 do BBB 25 e vem se destacando como preferida pelo público para ganhar o reality / Crédito: Instagram / Renata Saldanha

Renata, que tem 33 anos de idade, chegou ao Top 7 do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) e vem se destacando como uma das participantes mais carismáticas da edição. Cearense, bailarina e professora de dança, ela conquistou o público com uma trajetória marcada por superações, laços afetivos e autenticidade. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Desde a infância, Renata encontrou na dança uma forma de transformar a realidade e agora usa o programa como plataforma para mudar sua vida e a de quem sempre esteve ao seu lado.

Natural de Fortaleza, Renata começou a dançar ainda criança, em um projeto social que mudou sua vida e lhe apresentou sua grande amiga Eva, também participante do reality. Com talento e dedicação, ela seguiu carreira como bailarina e se formou em Educação Física, tornando-se professora de dança e ginástica rítmica. A conquista do diploma só foi possível graças ao apoio da mãe, que a incentivou desde o início e a ajudou a cursar a faculdade pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Agora no BBB 25, Renata encara o jogo com a mesma garra que levou para a dança. Já venceu provas importantes, criou alianças marcantes e virou uma das favoritas do público para levar para casa o prêmio milionário do reality. Enquete BBB 25: Renata é favorita para ganhar final? VEJA votação

Renata no BBB 25: história da participante antes de entrar no reality Renata, a talentosa bailarina e professora de dança cearense, está fazendo história no Big Brother Brasil 25 ao chegar ao Top 7 do reality show. Conhecida por sua determinação e carisma, ela tem conquistado o coração do público. Aos 8 anos de idade, Renata entrou em um projeto social de dança em Fortaleza, onde teve o primeiro contato com o balé e conheceu Eva, que se tornaria sua amiga de infância e companheira de confinamento no BBB 25. O projeto foi fundamental para desenvolver seu talento e abrir portas para a trajetória artística. Renata se formou em Educação Física, impulsionada pelo apoio da mãe e pelo financiamento do Fies. Além de atuar como professora de dança, dá aulas de ginástica rítmica. Sua carreira é marcada pelo comprometimento com a educação e com a transformação social por meio do movimento.

Renata entrou no BBB com um objetivo claro: mudar de vida. Quer usar o prêmio para quitar dívidas, proporcionar uma vida melhor para a mãe. Participar do reality é, para ela, uma forma de retribuir todo o apoio que recebeu e buscar novas oportunidades. BBB 25 tem data para acabar; VEJA quando será a final e programação BBB 25: confira sete curiosidades sobre Renata que você (provavelmente) não sabia Quem acompanha Renata desde o início já conhece seu jeito autêntico e enérgico. Mas, segundo Victória Karim, responsável pelas redes sociais da bailarina, há algumas curiosidades que nem todos os fãs conhecem:



1. “Naná” para os íntimos Renata é chamada carinhosamente de “Naná” pelo irmão. 2. Superação física

Ela já rompeu o ligamento do joelho e passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA), um desafio para qualquer dançarina.

3. Gosta de rock

Apesar da leveza da dança, seu gosto musical tem uma pegada mais pesada: ela adora ouvir rock.