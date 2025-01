Prêmio do BBB 25: valor total pode chegar a R$ 6 milhões; entenda

Nessa sexta-feira, 10, após a confirmação dos participantes do Big Brother Brasil 25 (BBB 25 ), a rede Globo realizou uma coletiva de imprensa para apresentar algumas novidades desta edição do reality.

Já os outros R$ 3 milhões podem vir da soma de prêmios distribuídos no decorrer do BBB 25, como os carros e itens que serão destinados aos vencedores de determinadas provas.

Novidades para edição

Entre os assuntos mencionados para esta edição está um robô chamado Seu Fifi. Trata-se de um androide que grava as conversas dos participantes e, de acordo com a escolha do público, as deve revelar aos brother da casa.

As cenas gravadas por Seu Fifi devem aparecer em telões de LED que foram instalados em diversos cômodos da casa.