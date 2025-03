BBB 25: participantes cearenses são alvo de xenofobia nas redes sociais

"É lamentável ter que lidar com comentários desse tipo vindo de pessoas que estão podres por dentro. Não é de hoje que a xenofobia escancarada de alguns perfis passaram a ser frequentes apenas no intuito de atingir Renata, Eva e sua torcida. Vocês não ficarão impunes", diz publicação feita no Instagram das duas.

Eva Pacheco e Renata Saldanha , cearenses que participam do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) , estão sendo alvo de xenofobia no X (antigo Twitter). Comentários ofensivos foram expostos e denunciados pelas equipes das bailarinas neste sábado, 15, por meio das redes sociais oficiais da dupla.

Ataques se intensificaram após dinâmica em que Renata foi escolhida pelo público para ficar em uma casa de vidro , dentro de um shopping. No local, ela recebeu informações de populares e pessoas próximas.

Em sua volta para a casa, Renata levou essa informação aos demais integrantes do game, fazendo com que o assunto repercutisse. Gracyanne então reuniu todos os brothers e sisters e justificou a ação dizendo que tinha traumas com comida , pois já havia passado fome, o que comoveu confinados.

Entre as mensagens passadas está a de que Gracyanne Barbosa , modelo de fisiculturismo que também está confinada no programa , pegava comida de outros participantes.

Participantes cearenses: comentários são feitos após dinâmica

A cearense Renata chegou a se desculpar com a modelo, pontuando que não sabia da questão. No entanto, parte do público que torce para outros participantes foi ao X fazer comentários ofensivos.

"Desgraça dessa gralha fazendo piadinha. Logo ela que vem do sertão do Ceará onde as pessoas comem lixo todos os dias pra sobreviver", chegou a dizer uma internauta na rede social.

"Os fãs das gralhas lá do Ceará deveriam ter mais empatia com a Gra, porque a maioria de vocês no Ceará catam lixo pra comer e vendem latinha pra sobreviver. Tenham mais empatia num assunto tão delicado como esses, porque eu sei que a maioria de vocês vive de Bolsa Família", disse outra, sobre Eva e Renata.