BBB: confira 10 recordes da história do reality show

As “bodas de prata” do reality, a nova edição do Big Brother Brasil (BBB 25) já tem data de estreia confirmada: 13 de janeiro. O programa, transmitido pela TV Globo, é um dos favoritos entre os brasileiros que gostam de competições. O BBB teve sua primeira edição em 2002 e, a cada ano, trouxe mais engajamento do público e chamou atenção até de pessoas fora da bolha. Afinal, quem não lembra dos mutirões para eliminar Karol Conká? Ou da disputa entre Manu e Prior na edição de 2020?

Maiores porcentagens, menores, mais tempo sem levar votos: veja a seguir alguns recordes do reality show ao longo dos anos.

BBB: VEJA 7 curiosidades sobre o reality show e seus participantes BBB: maior porcentagem de eliminação em paredões No top das maiores rejeições, Karol Conká, do BBB 21, é quem lidera o ranking. Ela levou 99,17% dos votos, algo nunca visto no reality. Nego Di, que integrou a mesma edição, é o vice-colocado, com 98,76%. O terceiro lugar também ficou para uma ex-participante da temporada de 2021: Viih Tube com 96,69%. Ela conseguiu fazer um jogo interno bom escapando de paredões, mas acabou pecando no externo e saiu no primeiro que enfrentou.

BBB 2025: VEJA os recordes de rejeição ao longo das edições BBB: menor porcentagem de eliminação em paredões Gil do Vigor foi, até hoje, o participante que recebeu a menor porcentagem de votos num Paredão: 0,29%. O fato aconteceu em uma disputa com Karol Conká e Arthur Picoli no BBB 21. BBB: paredão mais votado pelo público O paredão com o maior número de votos da história aconteceu no BBB 20, em um embate entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez.

Foram mais de 1,5 bilhão de votos, e a mobilização entrou para o Guinness World Records como a maior votação de um programa de televisão no mundo. Na época, a briga mesmo foi entre Prior e Gavassi, já que Mari recebeu apenas 0,76% dos votos. Prior foi eliminado com 56,73% e Gavassi ficou no jogo, com 42,51%. Além de mutirões, diversas celebridades engajaram, como Neymar e Bruna Marquezine. BBB 25: CONHEÇA as novas regras e dinâmicas do reality