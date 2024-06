Lucas Buda planeja 'carreira’ em plataforma de conteúdo adulto

Solteiro desde a saída do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24), Lucas Buda planeja produzir conteúdo adulto

O ex-participante do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) Lucas Buda revelou seus planos para o futuro. Durante participação no programa de podcast “Selfie Service”, o professor de educação física revelou que está “planejando carreira” com produção de conteúdo adulto.

“Começou com uma zoeira, eu brincando, mas quem sabe. É uma grana, vamos ver”, declarou Buda ao afirmar que “tem muita gente pedindo” que ele entre para uma plataforma.

