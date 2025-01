BBB 2025: veja os recordes de rejeição ao longo das edições

Confira o top 10 dos participantes mais rejeitados da história do Big Brother Brasil / Crédito: Instagram: Karol Conká, Nego Di e Viih Tube

O Big Brother Brasil, reality show de grande sucesso no país, já foi palco de muitas eliminações marcadas por rejeições altíssimas tanto de outros participantes quanto do público externo. Esse ano, em 2025, o programa terá estreia no dia 13 de janeiro, numa segunda-feira.

BBB 25: CONFIRA tudo o que se sabe sobre a edição 2025 do reality



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Participantes que protagonizaram conflitos e atitutes imorais foram eliminados com porcentagens recordes, chamando a atenção do público.

A convivência intensa no BBB frequentemente gera atritos e polêmicas, que podem resultar em altos índices de rejeição por parte do público. Entre os participantes mais lembrados, Karol Conká ocupa o primeiro lugar no ranking de rejeição, com 99,17%. Mesmo quem não acompanha o programa já ouviu falar do impacto negativo que a cantora causou durante sua participação. Rejeição recorde: confira lista dos 10 participantes mais rejeitados do BBB Karol Conká (BBB 21) - 99,17% Eliminada com 99,17% dos votos em um paredão contra Gilberto e Arthur, Karol Conká é a participante mais rejeitada da história do programa. Seu comportamento polêmico, com brigas e comentários controversos, resultou em uma rejeição massiva. Fora da casa, Karol perdeu contratos e enfrentou uma crise de popularidade.

Nego Di (BBB 21) - 98,76% Parceiro de Karol no chamado “grupo do ódio”, Nego Di foi eliminado com 98,76% dos votos em um paredão contra Sarah e Fiuk. Suas atitudes dentro do jogo e sua associação com outros participantes impopulares contribuíram para a rejeição. Viih Tube (BBB 21) - 96,69% Viih Tube, que conseguiu evitar o paredão por três meses graças a alianças estratégicas, foi eliminada com 96,69% dos votos quando finalmente enfrentou a berlinda. Aline dos Santos (BBB 5) - 95%

Substituindo uma participante que sofreu um AVC, Aline não conseguiu conquistar o público e foi eliminada com 95% dos votos.



Patrícia Leite (BBB 18) - 94,26%

Os comentários ofensivos e estratégias controversas de Patrícia resultaram em sua eliminação com 94,26%. A rejeição foi tão intensa que ela enfrentou desafios emocionais fora da casa.

Felipe Cobra (BBB 7) - 93%

Felipe Cobra, que se aliou a Alberto Cowboy contra Diego Alemão, foi eliminado com 93% dos votos, reflexo de sua estratégia impopular.

Nayara de Deus (BBB 18) - 92,69%

A jornalista Nayara foi eliminada com 92,69%, marcada por conflitos e pela fama de “leva e traz”.

Rogério Padovan (BBB 5) - 92%

O médico Rogério Padovan foi eliminado com 92% dos votos após um jogo marcado por conflitos diretos com outros participantes. Projota (BBB 21) - 91,89% O cantor Projota enfrentou rejeição após alianças e atitudes impopulares no programa, saindo com 91,89% dos votos. Laís Caldas (BBB 22) - 91,25% Laís, eliminada com 91,25%, teve seu jogo questionado após sua aliança com o vilão da edição, Arthur Aguiar, o que pesou na sua saída.