Participantes do BBB 25: confira lista de nomes especulados

Confira lista de participantes especulados para entrar do BBB 25 / Crédito: Instagram / Luccas Luco, Kariline, Juliano Floss e Flávia Saraiva

Os preparativos para o Big Brother Brasil 25 (BBB 25) já movimentam os fãs do reality, que especulam quais serão os famosos e anônimos a integrar a nova edição. VOTE NA ENQUETE | Qual seu campeão favorito da história do reality?



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com a possibilidade de duplas participando do programa, uma lista com iniciais divulgada nas redes sociais gerou ainda mais curiosidade, levantando nomes de artistas, influenciadores e atletas que podem entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Quem pode entrar no BBB 25? Confira lista dos possíveis participantes A divulgação de uma lista com as iniciais das possíveis duplas do Big Brother Brasil 25 aumentou a curiosidade do público. Entre os nomes mais comentados, estão: Lucas Lucco O cantor e ator é uma das principais apostas dos fãs. Brincadeiras nas redes sociais já dão como certa sua participação, restando apenas descobrir quem será sua dupla. Karoline Lima A influenciadora digital, conhecida por suas polêmicas, também aparece na lista de especulações. Seu histórico de atritos públicos, como os com o ex-parceiro Éder Militão, a torna uma forte candidata.

Flávia Saraiva A ginasta olímpica, que recentemente anunciou uma pausa na carreira, despertou rumores sobre sua entrada no programa. A letra “F”, mencionada na lista, fortaleceu as suspeitas. Gabi Melim Integrante do grupo Melim, Gabi surge como uma possibilidade para o grupo Camarote. Fãs acreditam que sua presença pode atrair ainda mais atenção para o reality. Priscila Fantin e Bruno Lopes A atriz e seu marido são apontados como uma possível dupla para a temporada. Os dois já foram cogitados em outras edições, mas os rumores para 2025 parecem mais fortes.

Flávia Pavanelli A influenciadora e atriz também é um dos nomes mais comentados. Segundo especulações, ela pode entrar no reality acompanhada de sua mãe, Luciana. Marina Sena e Juliano Floss A cantora Marina Sena, que anunciou o lançamento de um novo álbum para 2025, é vista como uma possível participante, acompanhada do influenciador Juliano Floss. Edu Camargo e Fih Oliveira Os criadores do canal “Diva Depressão” também aparecem como favoritos. A dupla já conta com uma legião de fãs que apoiam sua entrada no programa.