Campeões do BBB: relembre todos os ganhadores do reality

Em antecipação à 25ª edição do Big Brother Brasil, revise a lista de campeões das edições anteriores / Crédito: Reprodução/ TV Globo

No início de cada ano, chega a hora do começo do reality show que mais instiga os brasileiros: o Big Brother Brasil, que agora vai para sua 25ª edição. O POVO preparou uma lista com todos os 24 participantes que, ao final de suas edições, se tornaram campeões. BBB 25: SAIBA por onde andam os finalistas das últimas edições

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O programa teve sua primeira edição brasileira em 2001, com Kleber Bambam como vencedor. Na época, o hoje influenciador recebeu R$ 500 mil como prêmio. A título de comparação, o último campeão, Davi Britto, vencedor da edição de 2024, levou para casa R$ 2,92 milhões.

Para 2025, o programa contará com uma nova temática, na qual os participantes entrarão em duplas. Contudo, apenas um será campeão ao final do reality, já que as duplas serão desfeitas exatamente na metade do programa. BBB 25: os 24 vencedores do reality BBB 1 (2002) - Bambam

Kléber Bambam foi grande vencedor da primeira edição do BBB. Com 68% dos votos, o paulista ganhou o prêmio de R$ 500 mil. Em segundo lugar, levando premiação de R$ 30 mil, ficou a modelo e atriz Vanessa Pascale, que teve 21% dos votos. BBB 2 (2002) - Rodrigo Leonel

O "caubói" Rodrigo Leonel se consagrou o segundo campeão do reality show, com 65% dos votos. Ele faturou o prêmio de R$ 500 mil. A segunda colocada foi a carioca Manuela Santos que, como prêmio de consolação, levou para casa um Fiat Siena Fire.

BBB 3 (2003) - Dhomini Ferreira

Em uma votação apertada, o mineiro Dhomini Ferreira conquistou a terceira edição do BBB e levou R$ 500 mil. Ele teve 51% dos votos, contra 49% da baiana Elane. Nesta edição, foram contabilizadas mais de 12 milhões de votos na final. BBB 4 (2004) - Cida dos Santos

Cida do Santos desbancou Thiago Lira e se tornou a primeira mulher a entrar na galeria de campeões do reality show. A carioca teve 69% dos votos e faturou o prêmio de meio milhão de reais. O segundo colocado levou para casa R$ 50 mil. Globo aposta em publicidade e ignora baixa aprovação de reality; CONFIRA

BBB 5 (2005) - Jean Wyllys

Jean Wyllys levou o prêmio de um milhão de reais ao vencer o BBB 5. Ele teve 55% dos votos. Em segundo lugar ficou Grazi Massafera, com 40%. A ex-miss paranaense ganhou ainda R$ 50 mil. BBB 6 (2006) - Mara Viana

Mara Viana cativou o público e conquistou a sexta edição do programa com 47% dos votos. A baiana saiu do programa com um milhão de reais e dois carros zero quilômetros. A vice-campeã foi a modelo paulista Mariana Felício, que teve 34% dos votos. Foi o primeiro ano com duas mulheres em primeiro e segundo lugar. BBB 7 (2007) - Diego "Alemão"

Diego "Alemão" foi o grande vencedor da sétima edição do reality show e conquistou o prêmio de um milhão. Ele teve 91% dos votos, o maior índice de aprovação até então. Carol, a segunda colocada, saiu da casa mais vigiada do País com R$ 50 mil e um carro zero. A final teve mais de 26 milhões de votos.

BBB 8 (2008) - Rafinha Ribeiro

Com o recorde de votos em uma final do programa até então, mais de 76 milhões, Rafinha conquistou o prêmio de um milhão do BBB 8. Em votação mais acirrada da história do BBB, o paulista teve 50,15%. A modelo piauiense Gyselle ficou em segundo lugar. BBB 9 (2009) - Max Porto

Apenas 24 décimos decidiram o campeão da nona edição do Big Brother Brasil. O artista plástico Maximiliano sagrou-se vencedor do BBB 9 com 34,85% dos votos. A sul-mato-grossense Priscila ficou em segundo, com 34,61%, e levou o prêmio de R$ 100 mil. BBB 10 (2010) - Marcelo Dourado

Marcelo Dourado foi o ganhador da primeira edição com premiação de R$ 1,5 milhão. Com 60% dos votos, o gaúcho venceu a dentista Fernanda, que teve apenas 29%. Por conta da sua trajetória, Dourado é relembrado até hoje como um dos principais jogadores da história do programa.