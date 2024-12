Globo celebra 'bodas de prata' do BBB com ex-participantes; entenda

O vídeo celebra as "bodas de prata" do Big Brother Brasil e marca a primeira chamada da 25ª edição do programa

Faltam poucos dias para a estreia do Big Brother Brasil 25 , marcada para 13 de janeiro, e a primeira chamada do programa foi ao ar nesta quinta-feira, 26. Reunindo participantes marcantes que já passaram pelo reality, o vídeo celebra o marco de 25 edições.

No novo vídeo, é possível notar que houve uma alteração na cena final do material, que encerra com Juliette dirigindo um fusca após a renovação de votos dos outros brothers na cerimônia.

Com a temática “bodas de prata”, o vídeo celebra as 25 edições do BBB, trazendo um discurso do apresentador Tadeu Schmidt. Alguns momentos icônicos são referenciados no vídeo, como Kleber Bam Bam e a boneca Maria Eugênia, que fizeram sucesso na primeira edição do programa, exibida em 2002.

O teaser também trouxe participações de Gil do Vigor e Beatriz Reis com seus famosos bordões, Davi Brito ao lado de Caio Afiune, Ivy Moraes votando em Babu e Fred Nicácio interagindo com a boneca Maria Eugênia.