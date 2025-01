BBB 25: relembre todos os cearenses que participaram do reality

Natália Nara, Rafael Memória, Patrícia Leitte e Vyni foram alguns dos cearenses no BBB / Crédito: Reprodução/Rede Globo

Montada na zona oeste do Rio de Janeiro (RJ), nos Estúdios Globo, o Big Brother Brasil 25 (BBB 25) já recebeu participantes de todos os estados, desde as suas primeiras edições. Neste ano, prestes a completar as suas “Bodas de Prata” na televisão, relembre os cearenses que marcaram o Big Brother Brasil. O programa retorna em 2025 a partir da segunda-feira, 13 de janeiro, com a divulgação de uma nova dinâmica: a inscrição de duplas para a entrada no reality show. Outras formas conhecidas, como a divisão entre Pipoca e Camarote, permanecem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja a trajetória dos participantes que representaram o Ceará no BBB.

Participantes do BBB 25: quem são os cotados para próxima edição? CONFIRA BBB 25: quantos cearenses participaram do reality? Desde a sua primeira edição, o BBB contou com a participação de sete cearenses, embora nenhum tenha chegado à posição de vencedor e recebido a quantia milionária. 1. Natália Nara de Oliveira Ramos (BBB 5) A primeira representante do Ceará no reality show foi a modelo Natália Ramos. Na época, a participante foi a sexta eliminada, com 88% dos votos.

Aos 20 anos de idade, foi escolhida em um concurso de beleza para se tornar o rosto da Estátua de Iracema, em Fortaleza. O monumento, inspirado na obra de José de Alencar, segue instalado no bairro Messejana. 2. Roberta Garcia Brasil (BBB 6) Na edição seguinte, o BBB 6, mais uma cearense marcou sua presença no programa: Roberta Garcia Brasil. A bailarina se casou após o fim do reality, mas passou a viver um relacionamento abusivo com o esposo, segundo informe do portal Extra. Atualmente, a ex-BBB mantém uma vida em anonimato, longe dos holofotes.

3. Rafael Rocha Memória (BBB 8) O fortalezense Rafael Rocha Memória foi um dos selecionados para a oitava edição do Big Brother Brasil e se destacou como um dos galãs do programa. Com o fim do reality show, formou-se em Medicina e segue na profissão até hoje. Christina Rocha no BBB 25? Fãs pedem quadro no reality | SAIBA MAIS 4. Patrícia Camila Leitte Lima (BBB 18) Mais 10 edições seguiram sem a participação do Ceará até a chegada de Patrícia Leitte no BBB 18. A sister, natural de Icó, foi uma das líderes de rejeição no programa, alcançando 94,26% em um Paredão triplo.

Leitte possui atualmente mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e se autointitula como escritora, ministrante e mentora. 5. Lucas Eleutério Fernandes (BBB 18) A mesma edição contou com mais um cearense, Lucas Fernandes, que se tornou o quinto eliminado. O brother estava noivo antes de entrar no reality, mas chegou a flertar com outra participante, Jéssica Mueller, o que incomodou os telespectadores. Ele reconquistou a confiança da noiva após a saída do BBB 18 e ambos se casaram nos Estados Unidos.