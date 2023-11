Babu Santana quase foi expulso do BBB 20: ‘Eu fiquei todo ferrado’

Babu Santana comentou sobre sua participação no Big Brother Brasil 2020 (BBB 20) em entrevista a Otaviano Costa

O ator Babu Santana revelou detalhes da sua participação na edição de 2020 do Big Brother Brasil. Conquistando o quarto lugar do reality da Globo, Babu detalhou que quase foi expulso ainda na primeira semana do programa.

“Logo no segundo dia eu fiz aquela disputa miserável e eu descobri que eu tava ‘ultrassedentário’. Eu fiquei duas semanas com câimbra na orelha. Eu nem sabia que dava câimbra na orelha. Eu fiquei todo ferrado”, relembra o artista de 43 anos de idade.

