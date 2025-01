BBB: veja 7 curiosidades sobre o reality show e seus participantes

BBB: relembre curiosidades sobre o programa da Rede Globo / Crédito: Reprodução/TV Globo

Completando as suas “Bodas de Prata”, a nova edição do Big Brother Brasil (BBB 25) já tem data de estreia confirmada: 13 de janeiro. O reality show, transmitido pela TV Globo, já se destacou ao longo dos anos por suas dinâmicas e seus participantes. Desde a sua primeira edição, em janeiro de 2002, o programa mantém a atenção dos seus telespectadores com mudanças nas dinâmicas. Em 2025, por exemplo, o público aguarda a entrada de duplas na “casa mais vigiada do Brasil”.

BBB 25: Jesuíta Barbosa afirma que participaria do reality da Globo | ENTENDA BBB: confira 7 curiosidades sobre o reality De pets no reality show à criação do termo “Paredão”, o BBB passou por diversas alterações. Conheça algumas a seguir. 1. Primeira - e única - apresentadora Se na edição atual os participantes devem entrar em dupla, a dinâmica pode até lembrar o BBB em sua primeira transmissão. Na época, além de Pedro Bial, a atriz Marisa Orth cuidava da atração.

Orth foi a primeira - e única - apresentadora mulher do reality show. Após a saída de Bial, em 2016, Tiago Leifert assumiu o seu posto, seguido por Tadeu Schmidt. 2. BBB com cachorro de mascote? A primeira edição também apresentou uma votação para a escolha de um mascote, que ficaria no reality ao lado dos participantes. A vencedora foi a cachorra Molly, que passou cerca de duas semanas no local. Em outras ocasiões, a casa mais vigiada também recebeu visitantes de quatro patas, como um cão da raça São Bernardo, que animou os participantes do BBB 14 por algumas horas em ação publicitária, e a cachorrinha Luna, no BBB 16.

3. Paredão histórico Em 2020, o Big Brother Brasil entrou para o Guinness World Records após uma participação massiva de votos no Paredão entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez. O total de 1.532.944.337 votos no site oficial do BBB ainda não foi alcançado por outro reality no mundo.

4. Duas edições no mesmo ano A primeira edição do reality show estreou em janeiro de 2002 e terminou em abril do mesmo ano. Cerca de um mês depois, o Big Brother Brasil retornou para uma sequência, no mês de maio. 5. Tema de abertura “Se você pudesse me dizer / Se você soubesse o que fazer /O que você faria/ aonde iria chegar…”. Lendo o tema de abertura do BBB, cantado pela banda RPM, é até possível começar a cantar no ritmo. Sob o título “Vida Real”, a música foi escrita por Paulo Ricardo. “Depois, Boninho me pediu uma nova versão, que ficou no ar de 2005 até 2012, que eu considero a clássica. Em 2012, eu quis fazer uma coisa nova. Partiu de mim", relembrou o artista ao portal Extra.