Marisa Orth apresentou o 1º BBB: o que aconteceu naquela edição?

Com 12 participantes, o BBB1 foi o mais curto, mas teve momento memoráveis como a presença de um cachorro na casa. Relembre a seguir alguns acontecimentos

A estreia do Big Brother Brasil 25 ( BBB 25 ) está marcada para o dia 13 de janeiro e marca as “ bodas de prata ” do programa. A primeira edição do reality show de confinamento foi ao ar entre fevereiro e abril de 2002.

Com 12 participantes, o BBB1 rendeu briga por leite condensado e até discussão sobre transtorno alimentar. Relembre a seguir alguns acontecimentos da primeira temporada.

Na primeira, ela anunciou um indicado ao paredão antes mesmo do líder responsável falar. Mais tarde, anunciou quem havia sido eliminado antes do tempo previsto pela produção.

A atriz Marisa Orth apresentou a temporada ao lado de Pedro Bial, mas foi rebaixada para uma conversa semanal com os brothers após cometer duas gafes.

Já a casa tinha menos ambientes e não existia a divisão dos grupos (Xepa e VIP) e nem prova do anjo. Além disso, foi a edição mais curta da história, com apenas 64 dias de confinamento.

Sua conterrânea, a cantora Cristiana Machado, se queixou da situação e até ofereceu seu pedaço do bolo, sem resultado. Os dois discutiram e ela chegou a chorar com os desabafos do brother.

O primeiro “fogo no parquinho” foi causado por uma lata de leite condensado. Irritado por não ter comido um bolo de banana, o modelo carioca Bruno Saladini descontou sua chateação no leite condensado.

O termo acabou pegando, e se popularizou tanto que a Globo aderiu o nome para as temporadas seguintes.

Questões sociais foram dialogadas pelos confinados já na primeira edição do reality. A empresária paulista Alessandra Begliomini, mais conhecida como Leka, foi flagrada diversas vezes com comportamentos associados à bulimia, trazendo à tona essa discussão.

BBB 1: presença de um animal na casa

Um fato particular do BBB1 foi a entrada de uma cadelinha na casa. Naquele ano, foi criada uma votação para escolher um animal para entrar no jogo. A cadela Molly conquistou os telespectadores. Ela foi resgatada das ruas e seu nome surgiu por ela ser "preguiçosa".

Para evitar o apego dos participantes, ela ficou apenas 15 dias no programa. O ex-brother Caetano foi o primeiro eliminado da edição, mas é lembrado até hoje como um dos que mais interagiu com a Molly no confinamento.

Caetano e Molly Crédito: Reprodução/TV Globo

BBB 1: participantes seriam 'transformados em celebridades'

Lançado poucos dias após o fim da “Casa dos Artistas”, reality show da emissora SBT, o “BBB1” se propunha a tornar pessoas anônimas em celebridades. Isso, porém, foi questionado.

Alguns participantes, como Kleber Bambam, Gabeh Carvalho, Helena Louro e Vanessa Pascale, já haviam aparecido em programas de TV, editoriais de moda, entrevistas e até em filme.

Campeões do BBB: RELEMBRE todos os ganhadores do reality

BBB 1: quem ganhou a edição e qual o prêmio?

Com 68% dos votos da audiência, Kleber Bambam foi o primeiro campeão do BBB, ganhando o prêmio de R$ 500 mil. Com a inflação, o valor equivale a praticamente o prêmio atual de quase 3 milhões.

Uma das cenas mais memoráveis do paulista é convivendo com sua companheira inanimada Maria Eugênia, uma boneca de sucata que ele criou quando começou a se sentir isolado no jogo.

Ele ainda retornou ao confinamento na 13ª edição do reality, junto de outros ex-BBBs, mas acabou desistindo apenas cinco dias após o início do programa.

Com informações de Mateus Brisa