BBB 25: confira tudo o que se sabe sobre a edição 2025 do reality

Com a aproximação de sua estreia, a 25ª edição do Big Brother Brasil começa a divulgar os elementos que serão destaque na construção do reality show para 2025. Mas, antes de sua chegada, a prévia já promete semanas de comemoração, com os 60 anos da Rede Globo. As dinâmicas entre os participantes também serão alteradas, com a entrada exclusiva de duplas no confinamento e um novo tempo previsto para a duração do programa, estipulado em 100 dias. Na casa, o que permanece é a divisão de grupos: Pipoca e Camarote.

BBB 2025: quando começa? O Big Brother Brasil 2025 tem estreia programada para o dia 13 de janeiro. Os participantes serão escolhidos com base nas divisões de Pipoca e Camarote (pessoas famosas selecionadas para o reality). BBB 2025: quem vai apresentar? A apresentação do programa segue com Tadeu Schmidt, responsável pelo comando do BBB desde 2022. O jornalista substituiu Tiago Leifert. O reality show inclui a produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angelica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

BBB 2025: estreia de apresentadores No cenário de novos apresentadores, uma ex-BBB faz a sua estreia: Beatriz Reis, conhecida pelo apelido “Bia do Brás”. Ao lado de Thiago Oliveira, a jovem deve conduzir os flashes da TV Globo ao longo da nova edição. Entre as funções, a dupla aparecerá em entradas informativas sobre os acontecimentos da casa em meio à programação do canal. “Vou me jogar da mesma maneira como me joguei no ‘BBB 24’, com muito amor, alegria, espontaneidade e sem medo de ser feliz. Vai ser mágico ver as pessoas que sonham estar no programa conseguindo realizar”, confessa Beatriz sobre a nova fase profissional.

Outra dupla anunciada, desta vez na segunda-feira, 2, tem Gil do Vigor e Ceci Ribeiro como os novos apresentadores do “Bate-Papo BBB”. Ribeiro já possui experiência com outro reality show da TV Globo, o “Estrela da Casa”.

BBB 2025: dinâmica de duplas Citada anteriormente, a 25ª edição do BBB terá uma dinâmica atualizada em relação à entrada dos participantes: apenas duplas serão escolhidas na composição do elenco. "Esse é o grande barato. As inscrições são em dupla e os participantes vão entrar em dupla. Todo mundo em dupla. Esses detalhes a gente vai mostrar depois”, revelou Tadeu Schmidt em sua aparição no programa “É de Casa”.

A novidade não será exclusiva para o grupo Pipoca, e o Camarote também deve apresentar seu par para entrar na “casa mais vigiada do Brasil”. Outras dinâmicas conhecidas, como o Big Fone, Monstro, Poder Curinga e Perde e Ganha, serão mantidas. BBB 2025: nova decoração A decoração do reality show vai manter o clima de comemoração da emissora responsável, a TV Globo, que completa 60 anos. Os elementos serão inspirados em histórias vividas pela rede televisiva nas últimas décadas.