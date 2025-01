BBB 25: conheça as novas regras e dinâmicas do reality

Mais uma edição do Big Brother Brasil (BBB) terá início na próxima segunda-feira, dia 13 . Como é de praxe no início de cada temporada do reality, algumas regras serão deixadas de lado, enquanto novas serão implementadas. A principal novidade de 2025 será a introdução do formato de duplas.

Outra grande novidade que promete abalar as estruturas do programa é que esta será a primeira edição em 25 anos sem a supervisão de Boninho, que deixou a emissora em setembro de 2024. Seu substituto será Rodrigo Dourado.

BBB 25: novas regras das duplas, aniversário da Globo e nostalgia no Monstro

O formato de duplas, uma das grandes novidades, foi confirmado ainda durante a edição de 2024. A dinâmica unirá participantes do grupo “Pipoca” com os do “Camarote”. No entanto, a partir da metade do programa, as duplas serão separadas, de forma que apenas um campeão seja eleito ao final do jogo.

Outro destaque desta edição será a celebração dos 60 anos da Rede Globo. Esse tema estará presente não apenas nas chamadas promocionais, mas também na decoração da casa que receberá os participantes.