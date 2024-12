Participantes do BBB 25: quem são os cotados para próxima edição?

Estreia do reality show está marcada para dia 13 de janeiro com muitas novidades, incluindo a dinâmica de duplas. Confira quem deve integrar o Camarote

Nomes como Kelly Key e Marina Sena foram apostas para a edição passada, e novamente estão entre os cotados este ano. Veja possíveis duplas do BBB 25 e outros nomes mencionados nos últimos dias:

MC Loma e Mariely Santos (Gêmea Lacração)

MC Loma e sua amiga Mariely Santos, parte do famoso trio com Mirella Santos, são uma das apostas. As duas são conhecidas por suas personalidades divertidas e bem humoradas.

Edu Camargo e Fih Oliveira (Diva Depressão)

Os influenciadores do canal Diva Depressão são conhecidos do público pelo humor ácido e pela habilidade de analisar a cultura pop. Edu e Fih têm potencial para movimentar as fofocas no confinamento e estão entre as apostas este ano.