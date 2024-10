BBB 25: Globo aposta em publicidade e ignora baixa aprovação do reality

BBB 25 aposta em contratos comerciais Crédito: Reprodução/TV Globo

Todo fim de ano, uma mesma certeza: o anúncio das novidades do Big Brother Brasil. Para 2025, havia a expectativa de uma mudança geral no formato do reality, principalmente em razão da saída de Boninho, que dirigia o programa. Leia Também | Por que Boninho saiu da Globo e quem ficará na direção dos realities É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme o colunista Gabriel Vaquer, do F5, a Globo começou a anunciar como será o BBB 25 ao mercado publicitário. Entre as novidades, nenhuma. Apenas a oficialização de Rodrigo Dourado, que já foi diretor artístico do reality, na direção-geral.

A expectativa da emissora é conseguir, no próximo ano, fazer do Big Brother Brasil um grande sucesso comercial, ainda maior que nos anos anteriores. Ou seja, mais propagandas e eventos de marketing dentro do reality. Confira: BBB 25: Globo confirma famosos e reality tem data de estreia Desta forma, temos o pior dos cenários para quem é telespectador: subcelebridades na televisão (grupo “Camarote”), o comando “capenga” de Tadeu Schmidt e as provas megalomaníacas de patrocinadores. O BBB tem se tornado, a cada ano que chega, ainda mais publicitário e menos divertido.

O público que gosta de reality show e foi fã de BBB em suas antigas temporadas sente falta do simplificado e do “basicão”, como provas de resistência tais quais a de 16 pessoas em um fiat. Ou a de se vestir de esponja e lavar um prato gigante com detergente caindo na cabeça. Ou ainda descer de cabeça para baixo numa tirolesa presa por uma super colar! Leia Também | Jean Wyllys diz que sucesso de Grazi Massafera foi por sua causa É cansativo assistir provas que duram horas para acontecer porque, a cada participante, é necessário reorganizar a megaestrutura da Sadia com calabresas gigantes. Faz falta também um jogo da discórdia com participantes brigando no sofá, já que agora, até para discutir, são necessários roletas, alvos, passa e repassa, entre mil outras invenções.