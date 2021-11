Casimiro: streamer de Twitch e YouTube, torcedor do Vasco é fenômeno na web

O sucesso na internet abriu portas para um novo público conhecer Casimiro, muito além do jornalista esportivo; torcedor do Vasco de 28 anos de idade já tinha seu espaço como streamer de Twitch e YouTube; saiba tudo sobre o apresentador e algumas curiosidades, como quanto ganha e se tem namorada

Casimiro Miguel Ferreira, ou simplesmente Casimiro, é um jornalista esportivo de 28 anos de idade que atua como streamer e apresentador nos canais SBT e TNT Sports, além de ser reconhecido como um ilustre torcedor do Vasco. Apesar da projeção nacional conquistada recentemente por meio da repercussão de suas reações na internet, Casimiro já era consolidado no universo dos streams e só abrangeu seu público.

Nascido no Rio de Janeiro em 20 de outubro de 1993, o sucesso de Casimiro pode ser constatado por números. Apesar de trabalhar com jornalismo esportivo, ele sempre manteve seu Twitch.tv 'Casimito' que já soma 999 mil seguidores, além de seu canal no YouTube 'Cortes do Casimito', com 748 mil inscritos. O sucesso também é garantido nas redes sociais com 793 mil seguidores no Instagram e 849 mil no Twitter. Com tanta repercussão, a verdade é que o espaço conquistado por Casimiro hoje vai muito além de seus nichos como futebol e games.

As transmissões do 'Casimito' viram a madrugada, começando por volta de meia noite e terminando só pela manhã, tempo este que lhe rendeu seus diversos bordões como “meteu essa?” e “tem que dar”, assim como conversas sobre qualquer assunto. Até mesmo o Neymar já participou de uma live de Casimiro. Clique aqui para assistir ou no player abaixo.

Casimiro e o Vasco da Gama

O Vasco é outro ponto do apresentador que precisa ser destacado, afinal, o 'Cazé' sempre faz questão de demonstrar seu fanatismo pelo seu time do coração que vem desde a infância. Seja usando sua coleção de camisetas, seja fazendo vídeos relacionados à equipe, que até já parabenizou Casimiro pelo seu aniversário em sua página oficial do Twitter.

Além disso, as discussões de futebol transmitidas cheias de humor de Casimiro com seu amigo, Pedro Certezas, torcedor do Botafogo, já renderam elogios de personalidades como Felipe Neto e Felipe Andreoli. O Cazé também adora 'pegar no pé' de vascaínos famosos como Whindersson Nunes, Fátima Bernardes, Rodrigo Santoro, entre outros.

Os bordões de Casimiro

As gírias misturadas ao sotaque carioca e espontaneidade de Casimiro, fazem frases comuns ganharem personalidade e virarem uma das principais referências do apresentador. Confira um pouco do "dicionário" do Cazé:

Meteu essa, mané?

Ih, mané

Que nerdola que tu é, hein? (falando com os seus seguidores)

Qual é, tranquilão?

Tu tá de sacanagem comigo?

Casimiro e o Homem Mau

Casimiro ajuda a popularizar seus conteúdos e torná-los conhecidos nacionalmente, como o programa 'Trem Bala', da rádio O POVO CBN, de Fortaleza, no Ceará. O apresentador costuma citar o programa e principalmente o narrador Evaristo Nogueira, conhecido por Homem Mau. Ele, inclusive, já gravou um vídeo em seu canal De Sola no YouTube, junto com o outro streamer Pedro Certezas, reagindo aos comentários de Alan Neto e de Evaristo Nogueira. Clique aqui pra assistir ou no player abaixo.

Casimiro: quanto ganha o streamer do Twitch?

Casimiro apareceu em um vazamento de dados de streamers do Twitch que estariam faturando milhões com as lives. A lista teria apontado que o carioca já tinha faturado mais de R$ 3 milhões nos últimos dois anos. No entanto, o vascaíno falou sobre o tema em um dos seus vídeos e disse: "Não bate. Recebi menos".

"Eu não imagino que ninguém achava que eu ganhava pouco aqui. Faço seis horas de live por dia, lutando contra o sono, dormindo mal, comendo mal. É porque eu ganho uma grana satisfatória para mim", completou Casimiro.

Casimiro tem namorada?

Casimiro tem uma namorada chamada Anna Beatriz. Em um dos seus vídeos do YouTube, publicado há um mês, ele conta como foi seu pedido de namoro, que na verdade Anna revela que não houve uma proposta e completa que também não deverá ter pedido de casamento. Assista aqui.



