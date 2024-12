BBB 25: Por onde andam os finalistas das últimas edições?

Davi, Matteus e Isabelle foram os finalistas do BBB 24. Confira por onde andam os finalistas do reality / Crédito: Reprodução/Globoplay

A 25ª edição do Big Brother Brasil (BBB) estreia no dia 13 de janeiro, com algumas mudanças. Os participantes tentarão ganhar o prêmio de R$ 3 milhões, que traz inúmeras transformações na vida do vencedor e dos finalistas do reality. Entre viagens, trabalhos e novas carreiras, veja por onde andam os finalistas das últimas edições do Big Brother Brasil.

BBB 25: por onde andam os finalistas do BBB 21 Camilla de Lucas emplacou a carreira de influenciadora após o Big Brother e possui nove milhões de seguidores no Instagram. No seu perfil, a modelo compartilha momentos da sua rotina, viagens e até publicidades feitas com marcas como Netflix e Mercado Pago. Em 2022, ela revelou a compra da primeira casa após sair do reality. No ano seguinte, a influenciadora casou com Mateus Ricardo. Ela também chamou atenção ao se encontrar com Rihanna em evento da marca de maquiagem da cantora, em novembro deste ano. Este também foi o destino da vencedora Juliette, que investiu na carreira de influenciadora e cantora. A paraibana lançou a primeira canção “Cansar de dançar” em 2021. Hoje, ela possui quase 30 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha também seus trabalhos como modelo para revistas como Marie Claire.

O ator e cantor Fiuk também passou por momentos importantes na vida pessoal e profissional desde que participou do BBB. Em setembro deste ano, ele revelou que começou um tratamento para parar de fumar. No reality, o astro chamou atenção pela quantidade de cigarro que levou para sua estadia de três meses.

Fiuk também gravou um filme de ação baseado no universo do Drift - técnica de direção usada em carros para deslizar nas curvas. O ex-bbb será Dori, um piloto de drift com um passado enigmático. O longa chegará aos cinemas no final de 2025. BBB 25: por onde andam os finalistas do BBB 22 Em 2022, a final do Big Brother Brasil foi disputada entre Paulo André, Arthur Aguiar e Douglas Silva, em que Arthur venceu com 69,96% dos votos. O atleta de corrida Paulo André fechou contrato com uma agência de modelos poucos meses após sair da Casa. Sua estreia nas passarelas aconteceu na São Paulo Fashion Week, ainda em 2022.