Banda Melim anuncia pausa em trio para seguirem carreira solo

A banda Melim, formada pelos irmãos Gabi, Rodrigo e Diogo, anunciou uma pausa na carreira do trio para iniciarem carreira solo. O comunicado aconteceu na última segunda-feira, 30, durante as gravações do programa "Altas Horas", que vai ao ar no próximo sábado, 4.

"O anúncio é um pouco mais delicado, principalmente para quem é muito fã, é que vamos dar uma pausa na nossa banda para seguirmos nossos novos sonhos, que são carreiras solos", disse Diogo, na gravação que viralizou nas redes sociais.