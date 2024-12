BBB 25: Rafael Portugal volta a apresentar quadro de humor CAT

Sucesso com quadro de humor, Rafael Portugal volta ao Big Brother Brasil em 2025; Rodrigo Sant'Anna também comandará um quadro no reality show

Portugal fez sucesso com o quadro de humor nas edições de 2020 e 2021. “Fiquei muito feliz com o convite para essa temporada histórica. Quero fazer de novo com o mesmo jeitinho, acompanhar o que o público está achando e, assim, ser um porta-voz dele no programa”, afirmou ao Gshow.