Boninho fecha contrato com SBT e lidera novo reality na emissora

A novidade marca o retorno do diretor ao gênero de confinamento, desta vez em uma parceria inédita com a emissora de Silvio Santos (1930-2024) .

Boninho , ex-diretor do Big Brother Brasil (BBB) , está se preparando para liderar um novo reality show no SBT, com estreia prevista para março ou abril de 2025.

Recentemente, Boninho esteve no SBT para iniciar o planejamento do novo reality. A ideia é desenvolver o programa em parceria com sua produtora, que vai liderar todo o processo de criação e estruturação do formato.

Boninho sai da TV Globo após 40 anos

Após 40 anos de carreira na TV Globo, Boninho se prepara para encerrar seu contrato com a emissora carioca ainda neste ano. Segundo o ex-diretor, sua decisão de sair foi motivada pela falta de liberdade criativa.