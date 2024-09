Marina Sena e Juliano Floss falam sobre briga em show em SP

A cantora Marina Sena se pronunciou após um vídeo em que empurra e joga água em uma mulher viralizar nas redes sociais. “Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu jamais havia sido atacada fora da internet”, iniciou a artista mineira.

O ataque comentado por Marina teria ocorrido após uma mulher citar o nome da ex-namorada de Juliano Floss, seu atual companheiro, na área vip do estádio MorumBis, em São Paulo, durante o show do The Weeknd no início deste mês.

Na ocasião, a mulher perguntou: “Cadê a Vivi?”, fazendo menção à Vivi Wanderley, ex-namorada de Floss. No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver Marina batendo no braço, empurrando e, então, jogando água em direção à mulher.