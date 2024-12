BBB 25 estreia em um mês; veja tudo o que se sabe sobre a edição

A um mês de sua estreia, marcada para o dia 13 de janeiro , o Big Brother Brasil 2025 já traz novidades pré-definidas. A principal delas é que será a primeira edição do reality sem o diretor-geral Boninho , que assinou contrato com a emissora concorrente, SBT .

Com a estreia programada para 13 de janeiro, o provável Big Day — dia em que os participantes do reality são revelados — deve acontecer entre os dias 9 e 10.

Além de comemorar a 25ª edição do reality, o programa também celebrará os 60 anos da Rede Globo, com homenagens durante o confinamento, que, desta vez, poderá superar os 100 dias.

Duplas

A temática do BBB 25 será a participação de duplas. A ideia já foi explorada em edições anteriores, como no BBB 23, quando as duplas foram separadas após a entrada, e em 2018, com a Família Lima, formada por Ayrton e Ana Clara, que permaneceram juntos até sua eliminação.

Desta vez, em 2025, as duplas não precisam, necessariamente, ter vínculos familiares. Poderão ser formadas por pai e filho, amigos, primos, chefe e funcionário, entre outros, sem restrições rígidas durante a seleção.

A divisão em duplas será aplicada tanto para os Pipocas quanto para os Camarotes.