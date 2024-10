Maya Massafera faz estreia no Domingão do Huck após transição

A influenciadora contou ainda sobre os desafios do ano de transição de gênero, com cirurgias e terapias hormonais

Maya Massafera participou do Domingão do Huck e fez a estreia na televisão aberta após a transição de gênero. A influenciadora digital falou sobre o processo, a aceitação e apoio dos pais e sobre a felicidade do momento.

“Hoje eu consigo entender que meu estado é um estado feliz. E desde quando a gente é pequeno vai escutando certas coisas e a sociedade vai te moldando de um jeito que você não é. E hoje eu consegui entender exatamente quem eu sou”, disse.