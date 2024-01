BBB 24: quem venceu a sexta prova do líder da edição?

A mais recente prova do reality aconteceu nesta quinta-feira, 25, e consagrou MC Bin Laden como o vencedor e a nova liderança do BBB 24

Vídeos foram exibidos aos participantes, que deveriam responder perguntas sobre as imagens. Quem conseguisse cinco pontos primeiro, seria o vencedor. Em caso de empate, um sorteio definiria o novo líder do BBB 24 .

A sexta Prova do Líder do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) aconteceu na noite deste quinta-feira, 25, seguindo a programação do reality ao vivo.

Ao fim da disputa, quem venceu a Prova do Líder do BBB 24 esta semana foi MC Bin Laden. Ele ganha acesso ao Quarto do Líder, que conta com visualização de câmeras da casa, e poderá fazer a divisão entre VIP e Xepa. Também terá que escolher uma indicação ao próximo Paredão.



Prova do Líder BBB 24: pontuação de cada participante



Veja abaixo quantos pontos cada participante fez na sexta quinta prova do líder do Big Brother Brasil 2024:

Alane: Beatriz:

Davi: Deniziane: Fernanda: Giovanna: Giovanna Pitel: Isabelle: Juninho: Leidy Ellen: Lucas Henrique: Luigi: Marcus Vinicius: Matteus: MC Bin Laden: Michel: Raquele: Rodriguinho: Wanessa: Yasmin:



Prova do Líder BBB 24: quem já ganhou

Primeira liderança: Deniziane Segunda liderança: Rodriguinho Terceira liderança: Lucas Henrique Quarta liderança: Matteus

Quinta liderança: Rodriguinho Sexta liderança: a

Prova do Líder BBB 24: enquete do Líder

Uma das novidades do BBB 24 é a possibilidade de enviar feedback sobre a liderança da semana por meio de emojis. O público escolhe entre oito opções para definir Lucas Henrique (Alerta, Difícil, Duvidosa, Escondida, Ninja, Ousada e Sortuda), o Líder anterior da edição.

O ex-Líder recebe os resultados antes de deixar o Quarto, assim como os sucessores do título no reality.

Mais notícias do BBB 24