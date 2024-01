BBB 24: quem venceu a terceira prova do líder da edição?

A mais recente prova do reality aconteceu após a eliminação de um dos brothers e consagrou Lucas Henrique como o vencedor e a nova liderança do BBB 24

A terceira Prova do Líder do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) ocorreu na noite desse domingo, 14. A disputa ocorreu logo após o resultado do segundo Paredão, que eliminou Thalyta da casa.

A prova foi uma competição de conhecimentos gerais. Os participantes deveriam responder perguntas de múltipla escolha. Quem errasse seria eliminado da disputa pela coroa da semana.

A pergunta final ficou entre Lucas Henrique, Michel e Wanessa Camargo. O professor acertou a resposta, levando assim a liderança.