Quem sai do BBB ganha algum dinheiro? Saiba mais

Desde a inclusão do grupo Camarote no 'Big Brother Brasil', especulações têm circulado sobre um possível cachê das celebridades que compartilham três meses de confinamento na casa com os participantes anônimos. Até hoje, informações oficiais não são compartilhadas pela equipe do reality, mas diversas especulações circulam pela internet. A informação é que o cachê dos participantes foi incrementado nesta edição do Big Brother Brasil 2024, e além dele, os brothers receberão um salário mínimo por cada publicidade no programa, segundo o Portal Leo Dias. Confira a seguir qual o suposto cachê dos participantes do reality.