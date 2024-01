BBB 24: Rodriguinho sugere "arrebentar" Davi: "vou bater nele"

Rodriguinho afirmou que daria "voadora" em Davi, e disse que os participantes deveriam "arrebentar" o motorista; agressão física leva a expulsão no BBB Crédito: Reprodução/Globoplay

O cantor Rodriguinho faz uma série de falas indicando que agrediria o motorista Davi no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24). As afirmações aconteceram na madrugada desta segunda-feira, 15. As falas aconteceram após Davi ter sido indicado ao Paredão pela segunda vez seguida. Ele foi colocado na berlinda por um grupo de participantes que não pôde votar individualmente, no qual Nizam e Rodriguinho estavam incluídos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Após a definição do Paredão, Davi foi tirar satisfação com Nizam e os brothers discutiram. Depois do fim da briga, Rodriguinho foi falar com Nizam, MC Bin Laden e o líder Lucas Henrique.