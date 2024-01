BBB 24: Davi divide opiniões do público após fala polêmica

Frase dita pelo brother viralizou nas redes sociais com internautas acusando-o de homofobia no BBB.

A noite de formação do paredão rendeu brigas entre os participantes do BBB 24. Os ânimos ficaram exaltados quando Davi e Nizam discutiram após a votação. Os dois trocaram ofensas e Davi disse “sou homem, não sou viado”. A frase chamou atenção nas redes sociais, com acusações de homofobia.

No X (antigo Twitter), internautas se dividiram entre quem defendeu a frase do motorista, alegando ser uma gíria da Bahia, e quem disse que se tratava de uma frase homofóbica.

A discussão aconteceu depois que o grupo de Nizam, que foi vetado da votação da casa, teve que escolher o terceiro emparedado da noite. Davi caiu na berlinda pela segunda vez seguida e foi tirar satisfações sobre o resultado.