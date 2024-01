BBB 24: Vanessa Lopes menciona ‘1984’ e busca por livro cresce

Vanessa Lopes teorizou sobre livro "1984" em relação à decoração da casa do BBB 24 e a procura pelo livro alcançou pico máximo na madrugada

A influenciadora Vanessa Lopes citou o livro “1984”, nesta quarta-feira, 17, no BBB 24. As buscas pelo livro aumentaram ao longo da madrugada.

Rio Grande do Norte, Alagoas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pará foram os estados onde as pesquisas se concentraram, segundo o Google Trends.

A tik toker falou sobre o livro em uma conversa com MC Bin Laden e Luigi, acerca de uma das paredes da casa.