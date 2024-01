Festa BBB 24: desabafo, selinho e chororô; o que aconteceu na madrugada

Participantes aproveitaram a festa ao som de Léo Santana, Kevin O Chris e Pixote, mas ainda sobrou tempo para comentar sobre os acontecimentos da casa do BBB 24

Mais uma festa agitou a madrugada do BBB 24. Os confinados aproveitaram bastante a noite, que contou com shows de Léo Santana, Kevin O Chris e Pixote. Os brothers ainda encontraram tempo para comentar os últimos acontecimentos da casa. Confira o que aconteceu na madrugada no BBB 24.

Antes da festa, Vinicius conversou com Wanessa sobre a relação com Isabelle. O brother disse que Isabelle provavelmente não está interessada nele e que “é aqui (na casa do BBB) ou nunca mais”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vanessa Lopes também chamou atenção antes e durante a festa por ficar falando sozinha.